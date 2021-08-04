В Офісі президента пропонують відшкодовувати еквайринг для малого бізнесу

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Рада з питань сприяння розвитку малого підприємництва при президентові спрямувала до уряду лист з пропозицією компенсації частини витрат на сплату комісії еквайрингу коштом бюджету.

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

Комісія еквайрингу утримується банками під час розрахунків з використанням електронних платіжних засобів. "Це стримує розширення застосування безготівкових розрахунків суб’єктами малого й мікробізнесу", – вважають у раді з підприємництва.

Планується, що відшкодування частини комісії відбуватиметься в межах програм, які реалізує Фонд розвитку підприємництва. Воно торкнеться суб'єктів малого підприємництва, зокрема тих, які застосовують реєстратори розрахункових операцій або програмні реєстратори.

Зазначається, що робоча група за напрямом застосування ІТ-технологій у підприємницькій діяльності продовжить роботу над законопроєктом щодо стимулювання безготівкових розрахунків з використанням електронних платіжних засобів у підприємництві.

Довідка. Рада з питань сприяння розвитку малого підприємництва – консультативно-дорадчий орган при президентові, створений для сприяння взаємодії органів влади та суб'єктів малого підприємництва.

Нагадуємо:

Понад половину (53%) виручки київські заклади отримують від безготівкових платежів, в Україні цей показник – 39%, водночас зі зростанням cashless ваги набуває питання комісії еквайринґу.

Економічна правда