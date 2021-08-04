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Уряд призначив Найєма заступником міністра інфраструктури

Середа, 4 серпня 2021, 14:35
 
фото: Facebook Найєма

Кабмін призначив Мустафу Найєма та Василя Шкуракова заступниками міністра інфраструктури.

Про це повідомив в Telegram нардеп Олексій Гончаренко.

Народний депутат Верховної Ради 8 скликання Мустафа Найєм був призначений на посаду заступника гендиректора державного концерну "Укрборонпром" у листопаді 2019 року. Він відповідав за напрямок зв’язків з органами державної влади, а також з профільними недержавними організаціями та міжнародними партнерами концерну.

Восени 2020 року Найєм очолив напрямок роботи з активами підприємств та моніторингу державного оборонного замовлення підприємств-учасників концерну.

У квітні 2021 року Найєма скоротили з посади заступника генерального директора з управління активами Укроборонпрому.

У червні 2021 року повідомлялось, що Найєма призначили радником міністра інфраструктури України Олександра Кубракова на громадських засадах.

Тоді повідомлялось, що він відповідатиме за реформування Державної служби України з безпеки на транспорті.

Василь Шкураков - екс-заступник міністра фінансів, екс-керівник ПрАТ "Українська фінансова житлова компанія".

Економічна правда

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Кабмін Мінінфраструктури

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