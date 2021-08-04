Уряд схвалив Стратегію енергетичної безпеки: кібератаки є однією з основних загроз

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Кабмін на засіданні 4 серпня схвалив Стратегію енергетичної безпеки України, у ній визначаються основні загрози та пріоритети в енергетиці.

Про це відомо з документів до засідання, трансляція засідання.

Міністр енергетики Герман Галущенко назвав стратегію "ключовим документом енергобезпеки України". Вона дає визначення основні поняттям: енергобезпеці, загрозі енергобезпеці та стійкості функціонування енергетичного сектору.

Стратегія налічує 29 загроз енергетичній безпеці, основними з яких є кіберзагрози, російська агресія, незавершена інтеґрація з енергетичними та газовими системами Євросоюзу, зношеність основних фондів, питання конкуренції на ринку та "поглиблення енергетичної бідності".

На основі цього Міненерго створило три сценарія: базовий (змін не відбувається), "недружнього впливу" (за умови зростання зовнішнього впливу РФ) та "позитивної трансформації" (за умови незворотности європейського курсу України).

Серед стратегічних цілей визначено доступність енергоресурсів всіх видів для споживачів, стійкість функціонування енергосектору, ефективність використання ресурсів, "екологічно прийнятний" вплив енергетики на довкілля, євроінтеґрація та незалежність України у формуванні енергетичної політики.

У результаті стратегії у Міненерго очікують створити систему енергобезпеки та умови забезпечення енергостійкости, запровадити щорічний моніторинг загроз.

Економічна правда