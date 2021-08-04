"Е-підприємець": Відкрити малий бізнес стане простіше через "Дію" – Шмигаль
Кабмін запроваджує експериментальний проєкт, завдяки якому пройти всі процедури відкриття малого бізнесу можна буде в одному "вікні" через портал "Дія".
Про це повідомив прем'єр Денис Шмигаль за підсумками засідання уряду.
"Задля сприяння розвитку бізнесу в Україні уряд запроваджує експериментальний проєкт, завдяки якому пройти всі процедури можна буде в одному "вікні" через Портал Дія. Ми підтримали рішення, яким передбачається порядок надання комплексної електронної послуги "е-Підприємець".
Завдяки цьому на порталі Дія можна буде пройти державну реєстрацію бізнесу (реєстрація ФОП, ТОВ), зареєструватися у податковій (стати платником єдиного податку чи платником ПДВ) або отримати різного роду ліцензії (наприклад, на роздрібну або оптову торгівлю товарами)", - пояснив прем'єр.
За його словами, запроваджувати відповідний експериментальний проєкт планують протягом 2 років.
Відповідно до прийнятого урядом документа, "е-Підприємець" - комплексна електронна публічна послуга, яка забезпечить спрощення умов для започаткуванн та/або провадження підприємницької діяльності та складається, зокрема, з таких послуг:
- державної реєстрації фізичної особи підприємцем;
- державної реєстрації товариства з обмеженою відповідальністю на підставі модельного статусу;
- реєстрації платником єдиного податку;
- реєстрації платником податку на додану вартість;
- видачі ліцензії на роздрібну торгівлю тютюновими виробами та алкогольними напоями;
- видачі лцензії на право оптової торгівлі тютюновими виробами;
- видачі ліцензії на оптову торгівлю пальним та на зберіігання пального;
- відкриття банквського рахунку.
Економічна правда
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