"Е-підприємець": Відкрити малий бізнес стане простіше через "Дію" – Шмигаль

урядовий портал

Кабмін запроваджує експериментальний проєкт, завдяки якому пройти всі процедури відкриття малого бізнесу можна буде в одному "вікні" через портал "Дія".

Про це повідомив прем'єр Денис Шмигаль за підсумками засідання уряду.

"Задля сприяння розвитку бізнесу в Україні уряд запроваджує експериментальний проєкт, завдяки якому пройти всі процедури можна буде в одному "вікні" через Портал Дія. Ми підтримали рішення, яким передбачається порядок надання комплексної електронної послуги "е-Підприємець".

Завдяки цьому на порталі Дія можна буде пройти державну реєстрацію бізнесу (реєстрація ФОП, ТОВ), зареєструватися у податковій (стати платником єдиного податку чи платником ПДВ) або отримати різного роду ліцензії (наприклад, на роздрібну або оптову торгівлю товарами)", - пояснив прем'єр.

За його словами, запроваджувати відповідний експериментальний проєкт планують протягом 2 років.

Відповідно до прийнятого урядом документа, "е-Підприємець" - комплексна електронна публічна послуга, яка забезпечить спрощення умов для започаткуванн та/або провадження підприємницької діяльності та складається, зокрема, з таких послуг:

державної реєстрації фізичної особи підприємцем;

державної реєстрації товариства з обмеженою відповідальністю на підставі модельного статусу;

реєстрації платником єдиного податку;

реєстрації платником податку на додану вартість;

видачі ліцензії на роздрібну торгівлю тютюновими виробами та алкогольними напоями;

видачі лцензії на право оптової торгівлі тютюновими виробами;

видачі ліцензії на оптову торгівлю пальним та на зберіігання пального;

відкриття банквського рахунку.

Економічна правда