Всі розділи
Укр / Рус

"Е-підприємець": Відкрити малий бізнес стане простіше через "Дію" – Шмигаль

Середа, 4 серпня 2021, 14:05
 
урядовий портал

Кабмін запроваджує експериментальний проєкт, завдяки якому пройти всі процедури відкриття малого бізнесу можна буде в одному "вікні" через портал "Дія".

Про це повідомив прем'єр Денис Шмигаль за підсумками засідання уряду.

"Задля сприяння розвитку бізнесу в Україні уряд запроваджує експериментальний проєкт, завдяки якому пройти всі процедури можна буде в одному "вікні" через Портал Дія. Ми підтримали рішення, яким передбачається порядок надання комплексної електронної послуги "е-Підприємець".

Завдяки цьому на порталі Дія можна буде пройти державну реєстрацію бізнесу (реєстрація ФОП, ТОВ), зареєструватися у податковій (стати платником єдиного податку чи платником ПДВ) або отримати різного роду ліцензії (наприклад, на роздрібну або оптову торгівлю товарами)", - пояснив прем'єр.

За його словами, запроваджувати відповідний експериментальний проєкт планують протягом 2 років.

Відповідно до прийнятого урядом документа, "е-Підприємець" - комплексна електронна публічна послуга, яка забезпечить спрощення умов для започаткуванн та/або провадження підприємницької діяльності та складається, зокрема, з таких послуг:

  • державної реєстрації фізичної особи підприємцем;
  • державної реєстрації товариства з обмеженою відповідальністю на підставі модельного статусу;
  • реєстрації платником єдиного податку;
  • реєстрації платником податку на додану вартість;
  • видачі ліцензії на роздрібну торгівлю тютюновими виробами та алкогольними напоями;
  • видачі лцензії на право оптової торгівлі тютюновими виробами;
  • видачі ліцензії на оптову торгівлю пальним та на зберіігання пального;
  • відкриття банквського рахунку.

Економічна правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

"Дія" Кабмін бізнес

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Експорт українського морозива за 5 років збільшився у півтора рази 30 липня 2021, 16:55
Мінцифри запустило другий етап баґбаунті "Дії" – на першому вразливостей не знайшли 27 липня 2021, 12:21
Зламати "Дію" за мільйон: Мінцифри назвало дату нового баґбаунті 26 липня 2021, 14:43
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!