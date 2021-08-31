Цінове ралі: інфляція єврозони сягнула десятирічного максимуму

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Індекс цін у 19 країнах єврозони у серпні сягнув максимуму за 10 років та збільшився на 3%, що вийшло за межі цілі Європейського центрального банку.

Про це повідомляє Reuters.

Причиною зростання стали ціни на енергетичні ресурси, проте також зросли ціни на продовольство та промислову продукцію.

Таким чином інфляція стабільно тримається поза цільовим рівнем ЄЦБ у 2% та перевищує останній прогноз регулятора у 2,7%. Водночас, європейський центробанк у своїх прогнозах неодноразово підвищував рівень очікуваної інфляції від початку року.

Як зазначає Reuters, інфляційний пік у єврозоні передбачається у листопаді цьогоріч. Наприклад, інфляція у найбільшій економіці єврозони, Німеччині, очікується на рівні 5% протягом найближчих місяців.

У регуляторі переконані, що зростання зумовлене активним відновленням економіки після пандемії, а відтак наступного року інфляція сповільнюватиметься швидкими темпами.

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Нагадуємо:

У липні 2021 року інфляція в Україні у річному вимірі прискорилась до 10,2%, порівняно з червнем 2021 року - знизилась до 0,1%. Двозначною інфляція була ще в 2018 році.

Такі темпи зумовлені, зокрема, цінами на енергетичні ресурси. У річному вимірі природний газ подорожчав на 164,5%, гаряча вода, опалення - на 13,9%, електроенергія - на 36,6%.

Нацбанк погіршив прогноз інфляції у 2021 році з 8% до 9,6% з огляду на стрімке зростання світових цін та подальше відновлення попиту.

У регуляторі заявили, що у першому півріччі 2021 року інфляція очікувано вийшла за межі цільового діапазону 5% ± 1 в. п., але відхилення було більшим, ніж передбачалося, через дію як тимчасових, так і фундаментальних факторів.

Прогнозується, що інфляція сповільниться наприкінці 2021 року й повернеться до цілі 5% у другому півріччі 2022 року

Економічна правда