Google, Facebook і Microsoft витратили на лобіювання інтересів в ЄС по 5 мільярдів доларів

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Корпорації Google, Facebook і Microsoft витратили на лобіювання інтересів в ЄС більш ніж по 5 млрд дол і виявилися найбільшими спонсорами лобіювання своїх інтересів в сфері цифрової економіки в ЄС.

Про це йдеться в дослідженні, яке провели групи кампаній Corporate Europe Observatory і LobbyControl, передає Reuters.

При цьому, техносектор випередив сектори економіки, які раніше домінували у лобіюванні своїх інтересів - хімію, фармацію, видобуток вуглеводнів і фінансистів.

Дослідження показало, що 612 компаній, груп і асоціацій витрачають більше 97 млн ​​євро щорічно на лобіювання в сфері цифрової економіки в ЄС. Їх зусилля спрямовані проти законів, спрямованих на стримування технологічних гігантів зі США.

"Зростаюча міць лобі великих технологій і цифрової індустрії в цілому свідчить про велику і зростаючу роль цих секторів в суспільстві", - пишуть аналітики.

На їхню думку, занепокоєння повинно викликати те, що компанії через лобістські зусилля зможуть диктувати "нові правила для цифрових платформ".

Технологічне лобіювання фокусується на двох ключових законодавчих актах ЄС - законі про цифрові ринки і законі про цифрові послуги.

Лобісти брали участь в трьох чвертях з 270 зустрічей посадових осіб Європейської комісії щодо законопроєктів, йдеться в дослідженні.

Економічна правда