Telegram подолав позначку в 1 мільярд завантажень

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Месенджер Telegram приєднався до елітного клубу додатків, які були завантажені понад 1 мільярд разів у всьому світі.

Про це пише TechCrunch.

Зазначається, що додаток, запущений у кінці 2013 року, перевищив позначку в 1 млрд завантажень у п'ятницю, 27 серпня.

При цьому, як і у випадку з його головним конкурентом - WhatsApp - Індія є найбільшим ринком для Telegram (22% завантажень), пише видання з посиланням на дані Sensor Tower.

"За Індією йдуть Росія та Індонезія, які становлять відповідно 10% та 8% усіх завантажень відповідно.

Завантаження додатка прискорилося у 2021 році, досягнувши близько 214,7 мільйонів встановлень у першій половині 2021 року, що на 61% більше, ніж у минулому році",- йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що Telegram став 15 додатком, які подолали позначку в мільярд завантажень. Також у списку WhatsApp, Instagram, Snapchat, Spotify, Netflix та інші.

Економічна правда