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Apple купила сервіс для стрімінгу класичної музики Primephonic

Вівторок, 31 серпня 2021, 09:55
 
фото: cnn

Компанія Apple оголосила про придбання стрімінгового сервісу Primephonic, який спеціалізується на класичній музиці. Компанія інтегрує його функціонал в Apple Music та створить власний додаток на його основі

Про це повідомляє прес-служба Apple.

Сума угоди не розголошується.

Каталог і функціонал Primephonic буде інтегрований в Apple Music.

"З додаванням Primephonic, користувачі Apple Music отримають значно покращений досвід класичної музики, починаючи зі списків відтворення Primephonic та ексклюзивного аудіовмісту.

У найближчі місяці шанувальники Apple Music Classical отримають особливий досвід із найкращими функціями Primephonic, включаючи кращі можливості перегляду та пошуку за композитором та репертуаром, а також нові функції та переваги", - йдеться у повідомленні.

При цьому, у 2022 році компанія планує випустити власний додаток для любителів класики, в основі якого ляжуть розробки й інтерфейс Primephonic.

Сам же сервіс припинить роботу 7 вересня, його користувачі отримають безкоштовні шість місяців підписки на Apple Music.

Економічна правда

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компанії Apple

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