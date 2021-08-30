Британська компанія, заснована українцем, здійснить першу українську місію на Місяць

Unsplash

Британська компанія Spacebit, заснована українцем Павлом Танасюк, у співпраці з американськими партнерами здійснить у 2022 році першу українську місію на Місяць.

Про це засновник та генеральний директор компанії Павло Танасюк розповів під час прес-конференції, передає "Укрінформ".

Зазначається, що у рамках місії на поверхню супутника буде доставлено техніку для проведення наукових досліджень.

"В рамках місії, яка коштуватиме компанії Spacebit та її партнерам з української сторони близько 1,5 мільйона доларів, на супутник буде доставлено техніку для проведення наукових досліджень на поверхні Місяця", - цитує видання Танасюка.

Так, йдеться про камери та радіаційні сенсори, які будуть виготовлені українськими інженерами та протестовані компанією спільно з Конструкторським бюро "Південне", Науково-виробничим підприємством "Меридіан" ім. Корольова, підприємством Екотест та ТитанЕра.

Танасюк розповів, що така місія дозволить Україні приєднатись до клубу привілейованих країн, які доставили вантаж на супутник. Подібна логістика до цього вдавалась лише трьом державам - США, Китаю та РФ.

Spacebit - приватна британська компанія, яка розробляє технології космічної робототехніки для місячних і планетарних місій, працює над інструментами аналізу космічних даних і роботизованими концепціями дослідження космосу, які включають штучний інтелект і передову мікробототехніку.

Компанія була заснована в 2014 році українцем Павлом Танасюком.