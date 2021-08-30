Глава Держекоінспекції поскаржився на шахраїв: вимагають гроші від імені його заступника

Андрій Мальований фото: укрінформ

Голова державної екологічної інспекції України Андрій Мальований повідомив про шахрайство: хтось від імені його заступника вимагає по телефону від керівників підприємств хабарі.

Джерело: Facebook-сторінка Мальованого

Пряма мова: "Останнім часом керівники суб’єктів господарювання почали отримувати телефонні дзвінки від невстановлених осіб.

Шахраї представляються ім'ям мого заступника та за, ніби-то, моїм дорученням вимагають неправомірну вигоду щодо порушень екологічного законодавства, погрожують…

Один із номерів, з яких телефонують: +380 95 314 64 97".

Деталі: Мальований закликав не реагувати на такі дзвінки, бо це шахрайство.

Глава відомства підготував заяву до кіберполіції для розслідування справи.

Нагадаємо:

30 липня секретар РНБО Олексій Данилов заявив, що керівника Національної екологічної інспекції Андрія Мальваного заслухають на засіданні Ради національної безпеки і оборони.

Зокрема, через питання поверхневих вод і вод, які використовує промисловість, та питання якості води.