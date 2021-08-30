Євробляхи: за пільгою розмитнили 28 тисяч авто на мільярд гривень

ФОТО ДМИТРА ЛАРІНА, УП

У рамках спрощеного митного оформлення авто, зареєстрованих на "єврономерах", з 15 червня вже розмитнили 28 тисяч транспортних засобів, таким чином до держбюджету перераховано понад 1 млрд грн.

Про це повідомила Держмитслужба з даними на 27 серпня.

Зокрема, зазначили у відомстві, ці кошти спрямують на проведення вакцинації.

На спрощене митне оформлення та оподаткування відводиться 180 календарних днів – до 10 листопада. Винятком є учасники бойових дій, які перебувають безпосередньо на території Операції Об'єднаних сил понад 90 днів з дня набрання чинності законів. Для них термін становить 270 календарних днів – до 08 лютого 2022 року.

Відлік рахується з дня набрання чинності законів 15 травня.

З 15 червня 2021 року по 31 липня 2021 року у рамках пільгового періоду за новою формулою розмитнили понад 17 тисяч "євроблях", а до бюджету сплатили понад 600 млн грн.

Нагадуємо:

З 15 червня в Україні почали діяти нові правила пільгового розмитнення автомобілів з іноземною реєстрацією ("євроблях").

Відповідно до нових правил, вживані автомобілі з європейською реєстрацією, старші п'яти років, які були ввезені на територію Україні до кінця 2020 року, оподатковуються за пільговою ставкою податку на додану вартість та акцизного податку.

Сума ж акцизу залежатиме від віку автівки, об’єму та типу двигуна й не залежатиме від її вартості.

Зазначалось, що в більшості випадків вартість розмитнення не буде перевищувати однієї тисячі євро.

Такі автомобілі тимчасово звільняються від оподаткування ввізним митом.

Водночас, за пільговим механізмом може бути розмитнений один автомобіль однієї категорії одного власника.

Під дію цих законів не потрапляють транспортні засоби, які не відповідають екологічним нормам "Євро-2" й вище, походять з держави-окупанта (держави-агресора) або ввезені з тимчасово окупованої території України.

Економічна правда