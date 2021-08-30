УЗ планує виконати капремонт частини плацкартних вагонів у 2022 році

фото: укрзалізниця

Укрзалізниця до кінця 2021 року планує провести капітально-відновлювальний ремонт 50 пасажирських вагонів, також компанія розробила проєкт ремонту плацкартів на 2022 рік.

Про це повідомила пресслужба УЗ.

Ремонти здійснюються на власних виробничих потужностях. У компанії кажуть, що після такої модернізації Укрзалізниця отримує фактично нові вагони, однак їхня вартість на 30% нижча від нових.

Від початку року 7 капітально відремонтованих купейних вагонів-трансформерів курсують у складі поїзда № 737/738 Запоріжжя — Київ.

Рухомий склад має оновлений кузов вагона, даховий кондиціонер, нові віконні блоки із склопакетами, ролетні системи для захисту від сонця. Також у купе встановлені USB-розетки біля кожного місця, під столиками — полички для підзарядки телефонів. Купе обладнані індивідуальними системами клімат-контролю.

Такий плановий капітально-відновлювальний ремонт коштує 16 млн грн у розрахунку на вагон. Новий вагон оцінюється у 30 млн грн, кажуть в УЗ.

Також УЗ планує оновити плацкартні вагони, його оздоблено шторками приватності для кожної полиці, а у кожному вагоні встановлені пеленальні столики. Така модель має пройти випробування та доопрацювання, після чого зможе стати серійним варіантом для капітально-відновлювальних ремонтів у 2022 році.

Укрзалізниця планує випускати до сотні модернізованих власними силами різних типів вагонів щороку, плацкартні вагони будуть одним із пріоритетів.

Економічна правда