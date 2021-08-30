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Угорщина узгодила з РФ 15-річну угоду на закупівлю газу

Понеділок, 30 серпня 2021, 15:46
 
фото: tass

Угорщина погодила з Росією всі умови для того, щоб нова довгострокова угода про постачання газу набула чинності з 1 жовтня.

Про це заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Сійярто заявив, що угода з "Газпромом" розрахована на 15 років, з можливістю змінити закуплені обсяги через 10 років.

"Ми також домовились про ціну, яка є набагато вигіднішою за ту, яку ми заплатили за угодою, підписаною Угорщиною 1995 року і яка закінчується зараз", - сказав він, не надавши точних деталей.

Міністр додав, що угода буде підписана до кінця вересня, і "Газпром" буде щорічно відвантажувати Угорщині 4,5 мільярда кубометрів природного газу двома маршрутами: 3,5 мільярда кубометрів через Сербію та 1 мільярд кубометрів через Австрію.

"Газпром" заявив, що зустрічався з міністром закордонних справ Угорщини, але не повідомив жодних подробиць.

"Сторони розглянули ключові питання та перспективи співпраці у сфері природного газу, включаючи постачання газу до Угорщини", - йдеться у повідомленні "Газпрому".

Сійярто заявив, що більшість вантажів за новим контрактом надходитимуть за допомогою нового з'єднувача на кордоні країни з Сербією, який запрацює до жовтня.

Європейська правда

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