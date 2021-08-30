НБУ отримав 12 мільярдів збитку за пів року попри збільшення доходу

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Національний банк прозвітував щодо фінансових результатів за першу половину 2021 року, за його підсумками регулятор отримав 12 млрд грн збитку – водночас за підсумками року планується перерахувати до держбюджету 13 млрд грн.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

За підсумками півріччя до 1,29 трлн грн зменшився обсяг активів регулятора (на -3%) у порівнянні з консолідованими балансовими даними на кінець 2020 року. Причиною стало погашенням зобов’язань за кредитами Міжнародного валютного фонду. Крім того вплинула переоцінка міжнародних резервів внаслідок зміцнення курсу гривні.

На 32% збільшився обсяг виданих НБУ кредитами рефінансу комерційним банкам завдяки довгостроковому кредитуванню. У частині зобов’язань Національного банку за перші 6 місяців 2021 року значно зросли залишки коштів банків (на 49%).

Без урахування переоцінки фінансових інструментів НБУ отримав 20 млрд чистого доходу за пів року, що у 2,4 раза перевищує показники торік. Основою результату є чисті процентні доходи у понад 21 млрд грн.

Водночас зміцнення курсу гривні та зростання дохідності довгострокових цінних паперів на світових ринках призвели до накопичення з початку 2021 року нереалізованих збитків від переоцінки у розмірі 32 млрд грн.

Як наслідок, загальний консолідований результат Національного банку за 6 місяців становить 12 млрд грн збитку.

У регуляторі наголосили, що консолідований прибуток/збиток не є частиною прибутку до розподілу, яка підлягає перерахуванню до держбюджету. Відповідні зобов’язання оприлюднять навесні 2022 року, проте очікується перерахувати 13,6 млрд грн за підсумками року.

Остаточний обсяг залежатиме від фактичних макроекономічних показників цьогорічі та визначатиметься після підтвердження зовнішнім аудитом і затвердження Радою НБУ річної фінзвітності за 2021 рік.

Нагадуємо:

У квітні 2021 року Національний банк перерахував до Державного бюджету України 24,4 млрд грн – усю суму частини прибутку до розподілу, що визначена для перерахування до Державного бюджету за результатами 2020 року.

Економічна правда





