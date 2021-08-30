У Ради є претензії до деяких міністрів – Разумков
Голова Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що у ВР є претензії до ряду міністрів і прогнозує кадрові зміни в Кабміні восени.
Джерело: Разумков в ефірі телеканалу "Інтер" у неділю, повідомляє Інтерфакс-Україна
Пряма мова: "Я думаю, що осінь буде пов'язана з кадровими змінами. Дійсно, прізвища і так звучать, але я не думаю, що їх сьогодні варто озвучувати.
Але до ряду міністрів є претензії як у Верховної Ради, як у профільних комітетів, так, я думаю, що і у суспільства. Тому деякі ротації в Кабміні я особисто також прогнозую".
Деталі: При цьому те, як швидко ці ротації відбудуться і наскільки масовими вони будуть, спікер назвав питанням дискусій, позиції фракції "Слуга народу" і профільних парламентських комітетів.
"Але думаю, що осінь буде досить емоційною", - додав він.
Що передувало: 22 серпня президент Володимир Зеленський анонсував майбутні відставки у Кабінеті міністрів.
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