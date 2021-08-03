Один із двох поїздів Skoda вийде на маршрут після ремонту до кінця року – УЗ

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В "Укрзалізниці" заявляють, що один із двох електропоїздів Soda вийде на маршрут після ремонту до кінця року.

Про це заявив в.о. голови правління УЗ Іван Юрик, передає прес-служба компанії.

"Ремонт двоповерхових поїздів Skoda на підприємстві компанії - ПрАТ "Київський електровагоноремонтний завод" - було розпочато в лютому 2021 року, і за цей час працівники заводу вже встигли виконати значний обсяг технічних робіт.

Окрім цього, Skoda Transportation Group провела дефектування та розпочала ремонт обладнання, роботи над яким мають проводитися на заводі виробника", - заявили в УЗ.

"Капітальний ремонт поїздів передбачає ремонт ключових вузлів, агрегатів, практично всіх систем та обладнання. Поїзди мають вийти після ремонту як нові.

На заводі взяли гарний темп, прогнозуємо: вже до кінця цього року один із них вийде на маршрут", - сказав Юрик.

За його словами, фахівці Київського електровагоноремонтного заводу пройшли навчання в Чехії з технології ремонту поїздів Skoda.

"Завдяки цьому Укрзалізниця може відмовитися від послуг сторонніх організацій щодо певних видів робіт та, як результат, заощадити близько 10 млн грн", - додали в компанї.

"Менш дрібні роботи, наприклад систем кондиціювання, дверей, крісел машиністів, санвузлів, будемо виконувати власними силами, завдяки чому збережемо цінний фінансовий ресурс. Для цього фахівці нашого заводу вже пройшли відповідне теоретичне та практичне навчання", - зазначив Юрик.

Нагадаємо:

У квітні УЗ повідомляла, що капітальний ремонт двоповерхових поїздів Skoda виконується за графіком, перший з двох поїздів компанія отримає до кінця цього року.

Поїзди Skoda EJ675 придбали ще перед чемпіонатом з футболу Євро-2012. З того часу їх повноцінний капітальний ремонт не проводився.

Електропоїзди є двосистемними (курсують електрифікованими ділянками на постійному та змінному струмі), кожен складається з шести двоповерхових вагонів і має 636 місць.

Економічна правда