З продажу Дніпровського меткомбінату бюджет додатково отримає до 47 мільйонів

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Продаж Дніпровського меткомбінат став найбільшою угодою системи Прозорро.Продажі, держпідприємство отримало з угоди 55 мільйонів грн комісії, частину з яких перерахує до бюджету у вигляді податків та дивідендів на суму до 47 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба Прозорро.Продажі.

За результатами цієї угоди ДП "Прозорро.Продажі" отримає одноразовий понадплановий дохід у розмірі 55 млн грн. Згідно законодавства адміністратор системи електронних аукціонів отримує комісію в розмірі 0,6% від суми угоди з продажу майна банкрутів.

Зазначається, що 30 липня 55 млн грн комісії надійшло на рахунок ДП "Прозорро.Продажі" (зокрема, 9,2 млн грн ПДВ). "Вже у серпні в бюджет буде направлено 9,2 млн грн як податок на додану вартість", – додали у пресслужбі.

Даний обсяг надходжень не було враховано у фінплані держпідприємства на 2021 рік, і є понадплановим доходом. Внаслідок угоди чистий прибуток "Прозорро.Продажі" зросте, а відтак зросте й обсяг дивідендів, які будуть перераховані до бюджету.

Як і інші держпідприємства, "Прозорро.Продажі" зобов’язане щоквартально перераховувати до державного бюджету 80% свого чистого прибутку. Відтак, після закриття третього кварталу, до бюджету буде спрямовано від 27 до 30 млн грн у вигляді дивідендів та близько 8 млн грн, як податок на прибуток.

"Таким чином, за результатами єдиноразового отримання коштів від даної угоди, з отриманих 55 млн грн, ДП "Прозорро.Продажі" сплатить до бюджету сумарно близько 44-47 млн грн податків та дивідендів", – кажуть у пресслужбі.

Частина прибутку, що залишається у розпорядженні ДП після відрахування податків та дивідендів, згідно законодавства, статуту та фінансового плану підприємства буде спрямована на розвиток електронної торгової системи та на поповнення оборотного капіталу.

Нагадуємо:

Дніпровський коксохімічний завод, що входить до холдинґу Метінвест Ріната Ахметова, переміг на тендері з продажу майнового комплексу Дніпровського меткомбінату (корпорація ІСД) з пропозицією 9,17 млрд грн.

Економічна правда