Всі розділи
Укр / Рус

СБУ повернула Мінінфраструктури захоплений рейдерами Держреєстр моряків

Вівторок, 3 серпня 2021, 14:53
 
фото пресслужба мінінфраструктури

Служба безпеки завершила передачу Державного реєстру документів моряків до Мінінфраструктури – раніше він був захоплений рейдерами, які через корупційну схему могли отримували з реєстру близько 150 млн доларів щороку. 

Про це повідомляє пресслужба СБУ з посиланням на слова начальника управління Департаменту кібербезпеки Іллі Вітюка на брифінґу, Міністерство цифрової трансформації.

"Двом агентам, посередникам агентств, які займалися наймом моряків, повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди для подальшої передачі посадовцям Інспекції з питань підготовки та дипломування моряків. Наразі вирішується питання про притягнення до кримінальної відповідальності інших причетних осіб", ‒ заявив Вітюк.

Також іде робота з відновлення відповідних сервісів, незабаром "Електронний кабінет моряка" працюватиме у повністю. СБУ допомагає відомству відновити роботу всіх функцій.

Реєстр фактично потрапив у руки приватних осіб, кажуть у Мінцифри. Встановлено, що у схемі були залучені посадовці Державної служби морського та річкового транспорту України та Інспекції з питань підготовки та дипломування моряків. 

Якщо моряк намагався самостійно пройти тестування та підтвердити свою кваліфікацію через особистий кабінет, то йому створювали перешкоди — затримували сертифікати кваліфікації або спотворювали результати тестування. 

Щоб отримати необхідні документи, моряк звертався до посередників, які завантажували документи в реєстр, створювали позитивний результат тестування і підтвердження кваліфікації. Відтак тисячі українських моряків були змушені платити за свою переатестацію та дипломування від 3 до 8 тисяч доларів.

Зазначається, що така схема дозволяла зловмисникам незаконно оформлювати дозвільні документи для моряків і отримувати до 150 млн доларів неправомірної вигоди щороку.

Економічна правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Мінцифри СБУ

powered by lun.ua
Матеріали за темою
"Інтернет-субвенція" для 670 громад: стартували перші тендери 29 липня 2021, 17:50
Мінцифри запустило другий етап баґбаунті "Дії" – на першому вразливостей не знайшли 27 липня 2021, 12:21
Зламати "Дію" за мільйон: Мінцифри назвало дату нового баґбаунті 26 липня 2021, 14:43
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!