СБУ повернула Мінінфраструктури захоплений рейдерами Держреєстр моряків

фото пресслужба мінінфраструктури

Служба безпеки завершила передачу Державного реєстру документів моряків до Мінінфраструктури – раніше він був захоплений рейдерами, які через корупційну схему могли отримували з реєстру близько 150 млн доларів щороку.

Про це повідомляє пресслужба СБУ з посиланням на слова начальника управління Департаменту кібербезпеки Іллі Вітюка на брифінґу, Міністерство цифрової трансформації.

"Двом агентам, посередникам агентств, які займалися наймом моряків, повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди для подальшої передачі посадовцям Інспекції з питань підготовки та дипломування моряків. Наразі вирішується питання про притягнення до кримінальної відповідальності інших причетних осіб", ‒ заявив Вітюк.

Також іде робота з відновлення відповідних сервісів, незабаром "Електронний кабінет моряка" працюватиме у повністю. СБУ допомагає відомству відновити роботу всіх функцій.

Реєстр фактично потрапив у руки приватних осіб, кажуть у Мінцифри. Встановлено, що у схемі були залучені посадовці Державної служби морського та річкового транспорту України та Інспекції з питань підготовки та дипломування моряків.

Якщо моряк намагався самостійно пройти тестування та підтвердити свою кваліфікацію через особистий кабінет, то йому створювали перешкоди — затримували сертифікати кваліфікації або спотворювали результати тестування.

Щоб отримати необхідні документи, моряк звертався до посередників, які завантажували документи в реєстр, створювали позитивний результат тестування і підтвердження кваліфікації. Відтак тисячі українських моряків були змушені платити за свою переатестацію та дипломування від 3 до 8 тисяч доларів.

Зазначається, що така схема дозволяла зловмисникам незаконно оформлювати дозвільні документи для моряків і отримувати до 150 млн доларів неправомірної вигоди щороку.

Економічна правда