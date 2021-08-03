Twitter співпрацюватиме з Reuters і AP у боротьбі з дезінформацією
Соцмережа Twitter співпрацюватиме з Associated Press та Reuters для більш швидкого надання достовірної інформації.
Про це повідомляє Reuters.
Зазначається, що Twitter буде використовувати контент новинних медіа, щоб підвищити точність даних, які публікуються в соцмережі.
Це перший випадок співпраці соцмережі з новинними агентствами.
Речник Twitter додав, що компанія співпрацюватиме окремо як з AP, так і з Reuters, а агентства не будуть взаємодіяти одне з одним.
"Довіра, точність і неупередженість лежать в основі того, що Reuters робить кожен день.
Ці цінності також рухають нашим прагненням зупинити поширення дезінформації", - заявив керівник підрозділу по збору новин UGC в Reuters Хейзел Бейкер.
Віце-президент з глобального розвитку бізнесу Associated Press Том Янушевський зазначив, що агентство раде тому, що "масштаб і швидкість AP" буде використовуватися в мікроблогах.
Економічна правда
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