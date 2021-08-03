"Квіти України" внесли до об’єктів культурної спадщини Києва – КМДА

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Департамент охорони культурної спадщини своїм наказом вніс будівлю "Квіти України" до Переліку об’єктів культурної спадщини Києва, тепер Мінкульт має внести її до держреєстру.

Про це повідомляє Київська міська держадміністрація з посиланням на заступника голови КМДА Володимира Прокопіва.

За його словами, копія цього наказу була також направлена до Міністерства культури та інформаційної політики України з метою внесення об’єкту до державного реєстру нерухомих пам’яток України.

"Упродовж місячного строку власник повинен укласти охоронний договір на щойно виявлений об’єкт. Крім того, "Квіти України" тепер підлягають захисту, згідно зі ст. 37 Закону України "Про охорону культурної спадщини", – наголосив заступник голови КМДА.

Він нагадав, що згідно із Законом "Про охорону культурної спадщини", будь-які роботи на щойно виявлених об’єктах здійснюють винятково за наявності письмового дозволу відповідного органу охорони культурної спадщини на підставі погодженої із ним науково-проєктної документації.

Нагадуємо:

У липні у центрі Києва на вулиці Січових Стрільців почали зносити модерністичний фасад навчально-методичного павільйону "Квіти України".

Міністр культури Олександр Ткаченко заявив, що роботи з демонтажу модерністської будівлі "Квіти України" в Києві необхідно зупинити.

Згодом Шевченківський районний суд Києва заборонив власнику будівлі "Квіти України" демонтаж на час судового процесу щодо порушення немайнових авторських прав архітектора.

Економічна правда