Всі розділи
Укр / Рус

Автоматичний арешт для боржників: що робити, якщо картку раптово заблокували

Вівторок, 3 серпня 2021, 12:56
 
unsplash

У квітні Міністерство юстиції дозволило автоматично арештовувати рахунки боржників – аналітики розповіли, що робити, якщо рахунок все ж заблокували.

Відповідну інструкцію підготували у Youcontrol.

Автоматичний арешт накладається після того, як виконавець отримує інформацію про рахунки боржника у банках та наявність коштів на них. Потім він виносить електронну постанову щодо накладення/зняття арешту щодо коштів на цих рахунках і направляє її в банк. Банк приймає її до виконання і здійснює фактичне блокування коштів на рахунку

Що робити, якщо рахунки арештували

  1. Зверніться в банк, в якому обслуговується рахунок та з’ясуйте причини блокування. Банк повідомить, що кошти на рахунку арештовані на підставі постанови державного/приватного виконавця. В багатьох банках така інформація вже відображається у мобільному застосунку. Якщо стягнення відбувається на підставі судового рішення – ознайомтесь з його змістом. 
  2. Далі слід звернутись до виконавця за інформацією, зокрема для ознайомлення з матеріалами виконавчого провадження. Це важливо, аби зрозуміти підстави виникнення боргу, щодо якого відкрите провадження та накладений арешт на кошти.
  3. Далі є декілька варіантів розвитку подій. Перше – сплатити заборгованість згідно із виконавчим документом для його закінчення і зняття арешту. Друга можливість – це  направити виконавцю заяву про скасування накладеного арешту (наприклад, у зв’язку з арештом спеціальних рахунків, що призначені для отримання урядової допомоги).

Крім того можна оскаржити постанову виконавця про накладення арешту та/або виконавчий документ, на підставі якого здійснюється стягнення.

Водночас, зауважують у Youcontrol, у всіх зазначених випадках краще скористатись правовою допомогою, оскільки існує чимало правових нюансів, від яких залежатиме вирішення ситуації.

Нагадуємо:

Мін'юст розширив процедуру автоматичного арешту рахунків боржників - такий арешт загрожує всім боржникам, включно з неплатниками аліментів.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

банки борг

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Зеленський підписав "банківський" закон, необхідний для співпраці з МВФ 3 серпня 2021, 12:27
НБУ: Обсяг проблемних кредитів скоротився на 25 мільярдів 3 серпня 2021, 09:00
Українські банки отримали 30 мільярдів прибутку за півроку 2 серпня 2021, 18:50
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!