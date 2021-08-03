Автоматичний арешт для боржників: що робити, якщо картку раптово заблокували

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У квітні Міністерство юстиції дозволило автоматично арештовувати рахунки боржників – аналітики розповіли, що робити, якщо рахунок все ж заблокували.

Відповідну інструкцію підготували у Youcontrol.

Автоматичний арешт накладається після того, як виконавець отримує інформацію про рахунки боржника у банках та наявність коштів на них. Потім він виносить електронну постанову щодо накладення/зняття арешту щодо коштів на цих рахунках і направляє її в банк. Банк приймає її до виконання і здійснює фактичне блокування коштів на рахунку

Що робити, якщо рахунки арештували

Зверніться в банк, в якому обслуговується рахунок та з’ясуйте причини блокування. Банк повідомить, що кошти на рахунку арештовані на підставі постанови державного/приватного виконавця. В багатьох банках така інформація вже відображається у мобільному застосунку. Якщо стягнення відбувається на підставі судового рішення – ознайомтесь з його змістом. Далі с лід звернутись до виконавця за інформацією, зокрема для ознайомлення з матеріалами виконавчого провадження. Це важливо, аби зрозуміти підстави виникнення боргу, щодо якого відкрите провадження та накладений арешт на кошти. Далі є декілька варіантів розвитку подій. Перше – сплатити заборгованість згідно із виконавчим документом для його закінчення і зняття арешту. Друга можливість – це направити виконавцю заяву про скасування накладеного арешту (наприклад, у зв’язку з арештом спеціальних рахунків, що призначені для отримання урядової допомоги).

Крім того можна оскаржити постанову виконавця про накладення арешту та/або виконавчий документ, на підставі якого здійснюється стягнення.

Водночас, зауважують у Youcontrol, у всіх зазначених випадках краще скористатись правовою допомогою, оскільки існує чимало правових нюансів, від яких залежатиме вирішення ситуації.

Нагадуємо:

Мін'юст розширив процедуру автоматичного арешту рахунків боржників - такий арешт загрожує всім боржникам, включно з неплатниками аліментів.