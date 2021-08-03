Україна та Польща збільшили обсяг залізничних вантажних перевезень

Загальний обсяг залізничних вантажних перевезень між Україною та Польщею у січні-червні 2021 року становив 5,56 мільйона тонн, що на 22% більше, ніж за аналогічний період 2020 року.

Про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці".

"Так, за 6 місяців 2021 року загальний обсяг перевезень між двома країнами зріс на 22% у порівнянні з аналогічним періодом 2020 року — до 5,56 млн тонн. У загальному обсязі цих перевезень майже 73% складає експорт. За вказаний період він зріс на 13,6 % — до понад 4 млн тонн", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що найбільше залізничним транспортом у Польщу Укрзалізниця експортує з України залізну та марганцеву руду. Також Україна експортує, зокрема, мінбудматеріали, чорні метали та кольорову руду.

Обсяг імпортних перевезень між Україною та Польщею в січні-червні цього року зріс на 98% - до 740,6 тис. тонн, вхідні транзитні перевезення — на 94 % - до 40,2 тис. тонн, вихідні — на 21,7% - до 734 тис. тонн.

За 6 місяців 2021 року між країнами було перевезено 27 757 контейнерів, що більше на 77,2 % аналогічного періоду минулого року.

Економічна правда