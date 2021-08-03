Голови міжнародних комітетів парламентів девяти країн виступили проти "Північного потоку-2"

Роберт Менендес DAILY MAIL

Голова Комітету з міжнародних відносин Сенату США Роберт Менендес та 10 його колег з країн ЄС підписали спільну заяву, у якій висловилися проти домовленості США та Німеччини щодо газопроводу "Північний потік-2".

Текст заяви опублікований на сайті американського сенатора.

"Ми, голови комітетів закордонних справ відповідних національних парламентів, продовжуємо виступати проти проєкту газопроводу "Північний потік -2" і з жалем відзначаємо нещодавнє рішення Сполучених Штатів та Німеччини щодо "Північного потоку-2", яке передбачає відновлення робіт із завершення газопроводу", - йдеться у заяві.

Політики вважають "Північний потік-2" геополітичним проєктом, спрямованим на розширення впливу Росії на Європу шляхом панування на енергетичному ринку. Вони наголошують, що завершення будівництва газопроводу посилить вплив російського газу в європейській енергетичній системі, поставить під загрозу національну безпеку держав-членів ЄС та США, а також загрожує і без того нестабільній безпеці та суверенітету України.

"Крім того, завершення створення ПП2 дасть Росії ще один інструмент тиску та шантажу щодо України. Вона продовжує стикатися з жорстокою агресією Росії та військовою окупацією її територій через її проєвропейський вибір. В результаті загинуло понад 14 000 українців, і щотижня все більше українських військових віддають своє життя, щоб захистити свою Батьківщину та всю Європу. ЄС та Сполучені Штати повинні працювати разом, щоб посилити санкційний тиск на Кремль для протидії агресії в Україні", - йдеться у заяві.

У заяві міститься заклик до НАТО взяти на себе зобов’язання посилити стримування, особливо на Східному фланзі від Балтійського до Чорного моря.

"Ми також повинні взяти на себе зобов’язання розробити дорожню карту на шляху України до вступу до альянсу НАТО, якщо Україна проведе необхідні реформи та відповідатиме стандартам членства в НАТО. Для консолідації зусиль українського уряду щодо трансформації, а також демократії та прав людини в регіоні ми закликаємо ЄС узгодити перспективу членства для України", - йдеться у заяві.

Окрім Менедеса заяву підписали глави комітетів парламентів Естонії, Ірландії, Латвії, Литви, України, Великої Британії, а також глави комітетів обох палат парламентів Чехії та Польщі.

Нагадаємо, 21 липня США та Німеччина оголосили, що офіційно домовились про завершення будівництва російського газопроводу "Північний потік-2", опублікувавши спільну декларацію з обіцянками Україні.

Днями глава Християнсько-демократичного союзу і кандидат у канцлери Німеччини Армін Лашет пригрозив Росії санкціями в разі використання проєкту проти України.

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Європейська правда