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SkyUp прибрав з найдешевшого тарифу можливість вибирати місця заздалегідь

Неділя, 29 серпня 2021, 15:07
 
SKYUP

Лоукостер SkyUp прибрав з найдешевшого тарифу можливість вибирати місця заздалегідь. 

Про це повідомляє avianews. 

Згідно з повідомленням, раніше пасажири з такими квитками без додаткової плати могли забронювати місця після 5 ряду і до кінця салону за винятком крісел в аварійних рядах. 

Згідно з оновленими правилами, за вибір місця заздалегідь тепер необхідно буде заплатити від 6 до 21 дол в залежності від ряду і розміщення біля проходу, на середньому кріслі або біля вікна. 

Безкоштовне бронювання місць заздалегідь залишилося тільки у пасажирів, які купили найдорожчі квитки за тарифом Flex. 

 "За тарифом Standard SkyUp залишив можливість безкоштовно вибирати місце під час онлайн-реєстрації, починаючи з 6 ряду, за винятком аварійних рядів. Дистанційна реєстрація відкривається для таких квитків за 15 днів до вильоту", - зазначили у виданні.

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