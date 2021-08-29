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Укрпошта повністю переходить на прийом електронних паспортів

Неділя, 29 серпня 2021, 13:37

З 28 серпня Укрпошта з метою верифікації чи ідентифікації клієнтів для проведення усіх операцій буде приймати е-паспорти в мобільному застосунку "Дія". 

Про це йдеться на сайті підприємства.

Це значить, що при отриманні поштових відправлень, оформленні чи отриманні поштових переказів, сплаті платежів, отриманні пенсій та грошових допомог у відділеннях Укрпошти клієнт може засвідчити особу також за допомогою е-паспорту або е-паспорту для виїзду за кордон в мобільному застосунку "Дія". 

Раніше Укрпошта приймала е-документи в "Дії" лише для видачі відправлень та грошових переказів.

"Верифікація клієнта шляхом зчитування індивідуального цифрового штрихкоду з мобільного застосунку стала можлива завдяки тому, що  Укрпошта долучилася до Інтегрованої системи електронної ідентифікації" - заявив заступник гендиректора Укрпошти Дмитро Поліщук.

З 28 серпня скористатися е-документами в мобільному застосунку "Дія" можна буде також для отримання пенсій чи грошових виплат через Укрпошту. 

Клієнтам, які будуть користуватися е-документами, необхідно буде всього лише сформувати цифровий штрих-код шляхом натискання на електронний документ у застосунку "Дія". Після того, як оператор просканує або введе штрих-код зі смартфона клієнта, "Дія" автоматично передає до системи Укрпошти всі необхідні дані.

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Укрпошта "Дія"

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