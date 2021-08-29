Аграрії та профільний міністр вимагають першочергового розгляду законопроекту про об’єднання водокористувачів

Керівництво Мінагро разом із представниками аграрного комітету, керівництвом Держводагенства, Інститутом водних проблем і меліорації, Всеукраїнською аграрною радою вимагають першочергового розгляду законопроекту про об’єднання водокористувачів.

Про це йдеться на сайті відомства.

"На момент функціонування об’єднання водокористувачів вся інфраструктура надаватиметься у вільне користування. Якщо об’єднання водокористувачів припинить свою діяльність, то вона повертається в державну власність.

ЇЇ не можна давати в заставу чи накладати жодні обтяження", – пояснив перший заступник Міністра Тарас Висоцький.

Термін дії надання в користування безстрокове, допоки працює об’єднання.

Міністр агрополітики також зауважив, що при міністерстві на постійній основі діє меліоративний штаб, на якому, крім проблематики ОВК, також обговорюються питання трансформації системи управління меліорацією, забезпечення прозорого та справедливого тарифоутворення, проблема інвентаризації та оцифрування наявних меліоративних систем.

"Йдеться про алгоритм прийняття рішення об’єднань водокористувачів, яке зможе приймати навіть малий фермер, що має декілька гектарів до великого користувача", – наголосив Лещенко.

У повідомленні йдеться, що всі учасники засідання ухвалили резолюцію про підтримку проекту Закону України "Про організації водокористувачів та стимулювання гідротехнічної меліорації земель".