Гетманцев хоче запровадження рішення щодо спецмита на кабельно-провідникову продукцію

Голова податкового комітету Верховної ради Данило Гетманцев звернувся до Прем’єр-міністра щодо оприлюднення рішення Міжвідомчої комісії про встановлення спеціального мита на кабельно-провідникову продукцію у розмірі 23,5%.

Про це він повідомив у своєму telegram.

За його словами, однією з нагальних проблем Одещині є складність здійснення діяльності українських виробників кабельно-провідникової продукції "через засилля імпорту, що загрожує подальшою зупинкою вітчизняного виробництва".

Він додав, що у зв’язку із цим, Міжвідомчою комісією з міжнародної торгівлі 23 квітня ухвалено рішення щодо встановлення спеціального мита на кабельно-провідникову продукцію у розмірі 23,5%.

"Однак, це рішення так і не набуло чинності, оскільки до цього часу не опубліковане. З проханням втрутитись у ситуацію до Комітету звернулась Одеська ОДА", - заявив Гетманцев.

Голова податкового комітету звернувся до Прем’єр-міністра України з проханням втрутитися у ситуацію і забезпечити оприлюднення рішення Міжвідомчої комісії.





