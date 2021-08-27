УЗ закуповувала запчастини з непідконтрольної Луганщини вдесятеро дорожче – СБУ

фото: сбу

Служба безпеки викрила корупційну схему на Укрзалізниці: за змови з топпосадовцями вдесятеро дорожче закуповувались неякісні запчастини, вироблені на тимчасово непідконтрольній території Луганщини.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Фігуранти постачали для рухомого складу неякісні комплектуючі, складові яких виготовлені на тимчасово непідконтрольній українській владі території Луганщини. Серед організаторів оборудки – громадянин РФ.

За попередніми висновками експертів, продукція не відповідає технічним умовам експлуатації і могла призвести до пошкодження контактної мережі Укрзалізниці, вартість якої становить понад 3 млрд грн.

Для одержання "прибутку" учасники схеми штучно завищували вартість товару у 10 разів. Це робилось під виглядом закупівлі запчастин, вироблених з "інноваційного матеріалу". Попри це, одразу декілька регіональних філій "Укрзалізниці" оголосили про закупівлю цих товарів на суму близько 45 млн грн.

Встановлено, що громадянин РФ спільно з високопосадовцями держпідприємства налагодили корупційний механізм придбання запчастин для рухомого складу. Росіянин придбав ТОВ та орендував складські приміщення поблизу Києва, де за документами начебто виготовляли вказані запчастини.

У межах кримінального провадження на виявлену продукцію накладено арешт. Тривають слідчо-оперативні дії для встановлення всіх обставин протиправної діяльності і притягнення до відповідальності осіб, причетних до неї.

фото: сбу

Економічна правда