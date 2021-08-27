фото: H&M

Шведський рітейлер H&M анонсував відкриття першого магазину у Львові восени цього року.

Про це повідомляє прес-служба компанії у Facebook.

"Вже восени усі любителі шопінгу зможуть відвідати H&M у ТРК Victoria Gardens. Точна дата відкриття буде анонсована пізніше", - йдеться у повідомленні.

Цей магазин стане третім за межами Києва і восьмим магазином рітейлера в Україні.

Нагадаємо:

У 2020 році повідомлялось, що шведська компанія Hennes & Mauritz AB (H&M), власник другої за величиною в Європі мережі магазинів одягу, збільшила виручку в своїх українських магазинах на 59% в гривні в третьому фінансовому кварталі (1 червня - 31 серпня).

У травні 2021 року H&M відкрив перший магазин у Харкові - у ТРЦ Nikolsky.

Економічна правда