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Донарахування в платіжках за опалення перевірять антимонопольники

П'ятниця, 27 серпня 2021, 09:50
 
khimvolokno.com.ua

Антимонопольний комітет перевірить причини нарахування споживачам КП "Київтеплоенерго" додаткових сум у платіжках за попередні періоди, підставою для чого нібито стали рекомендації АМКУ.

Про це повідомляє пресслужба Комітету.

Перевірка розпочата на підставі численних скарг киян на те, що перерахування в цих платіжках відбувається переважно в бік збільшення і без належного обґрунтування підстав для цього.

"Чи дійсно надані Комітетом рекомендації виконані, і чи пов'язано з їх виконанням здійснення значних донарахувань в платіжках окремих користувачів послуг, Комітет з'ясовує", – йдеться в повідомленні.

АМКУ зажадав додаткову інформацію від компанії щодо проведеного перерахунку споживачам.

"Після отримання найближчим часом відповідей зможемо дати належну оцінку таким діям монополіста", – повідомили в прес-службі АМКУ.

В АМКУ підкреслюють, що нарахування "Київтеплоенерго" за новою Методикою розподілу обсягів спожитих в будівлі комунальних послуг між споживачами без укладення нових договорів могло містити ознаки порушення конкурентного законодавства у вигляді зловживання монопольним становищем на ринку.

При цьому "Київтеплоенерго" вже повідомило про часткове виконання наданих йому рекомендацій, зокрема, в частині здійснення перерахунків відповідно до Методики №359 за послуги в опалювальний період 2020-2021 року.

Економічна правда

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