Кабмін затвердив план перенесення робочих днів у 2022 році

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Кабмін прийняв розпорядження про перенесення робочих днів у 2022 році "з метою створення сприятливих умов для раціонального використання робочого часу та відзначення святкових днів".

Таке рішення прийняли на засіданні 26 серпня, повідомляє прес-служба Мінекономіки.

Так, керівники підприємств, установ і організацій, у яких встановлено 5-денний робочий тиждень з двома вихідними днями в суботу і неділю, зможуть перенести робочі дні з:

понеділка 7 березня на суботу 12 березня;

понеділка 27 червня на суботу 2 липня.

Спеціальний режим роботи банків і їхніх установ у ці дні визначатиме Національний банк України.

"Таким перенесенням буде створено сприятливі умови для відзначення свят та відпочинку протягом чотирьох днів підряд.

Рішення уряду не призведе до встановлення робочих днів протягом шести днів поспіль, до порушення балансу робочого часу впродовж року, зменшення фонду заробітної плати тощо. Натомість працівники зможуть завчасно планувати свій відпочинок", - заявили в Мінекономіки.

Економічна правда