Послуги у "Дії" можна отримати без гаджетів і доступу до інтернету – Мінцифри

фото: мінцифри

Міністерство цифрової трансформації повідомляє, що послуги у "Дії" доступні навіть для тих українців, які не мають смартфонів і доступу до інтернету, бо отримати їх можна у ЦНАПах.

Джерело: Мінцифри у Facebook

Дослівно: "Українці, які не мають гаджетів чи доступу до інтернету, зможуть отримати послуги в "Дії" у спеціально облаштованих місцях ЦНАП".

Деталі: Наразі послуга доступна у понад 1000 ЦНАПах. У них облаштували спеціальні місця з доступом до порталу "Дія", де адміністратори навчають користуватися "Дією", консультують та допомагають отримати послуги онлайн.

Такі місця є у 612 ЦНАПах, 335 віддалених робочих місцях та 57 територіальних підрозділах.

У Мінцифри наголосили, що завдяки новації: