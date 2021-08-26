Всі розділи
Укр / Рус

Послуги у "Дії" можна отримати без гаджетів і доступу до інтернету – Мінцифри

Четвер, 26 серпня 2021, 13:40
 
фото: мінцифри

Міністерство цифрової трансформації повідомляє, що послуги у "Дії" доступні навіть для тих українців, які не мають смартфонів і доступу до інтернету, бо отримати їх можна у ЦНАПах.

Джерело: Мінцифри у Facebook

Дослівно: "Українці, які не мають гаджетів чи доступу до інтернету, зможуть отримати послуги в "Дії" у спеціально облаштованих місцях ЦНАП".

Деталі: Наразі послуга доступна у понад 1000 ЦНАПах. У них облаштували спеціальні місця з доступом до порталу "Дія", де адміністратори навчають користуватися "Дією", консультують та допомагають отримати послуги онлайн.

Такі місця є у 612 ЦНАПах, 335 віддалених робочих місцях та 57 територіальних підрозділах.

У Мінцифри наголосили, що завдяки новації:

  • багато людей у майбутньому зможуть отримувати послуги самостійно;
  • усі матимуть рівний доступ до сучасних сервісів;
  • зменшиться цифровий розрив між представниками поколінь та жителями різних населених пунктів;
  • збережеться час адміністраторів та не буде черг.
Українська правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

"Дія" Мінцифри

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Е-паспорти в Україні прирівняли до звичайних: закон набув чинності 23 серпня 2021, 14:30
COVID-сертифікати у "Дії" офіційно визнали у Євросоюзі 19 серпня 2021, 13:03
Мінцифри запустило тестування COVID-сертифікатів у Дії на Android 17 серпня 2021, 17:48
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!