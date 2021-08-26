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Німецький лоукостер Eurowings починає польоти в Україну: куди літатиме

Четвер, 26 серпня 2021, 11:30
 
Eurowings

Німецький лоукостер Eurowings розпочинає польоти в Україну - з 1 вересня буде виконувати польоти за маршрутом Дюссельдорф - Київ.

Про це йдеться у прес-релізі міжнародного аеропорту "Бориспіль".

Зазначається, що рейси за напрямком Дюссельдорф-Київ-Дюссельдорф будуть виконуватися тричі на тиждень - щопонеділка, щосереди та п'ятниці.

"Німецький лоукостер здійснює польоти на сучасних літаках Airbus A319. "Eurowings" є одним з дочірніх підрозділів авіаційного холдингу Lufthansa Group", - додали в аеропорту.

Перший політ Eurowings здійснить в середу, 1 вересня - літак авіаперевізника приземлиться в "Борисполі" о 13:00.

Як зазначається у системі бронювання на сайті авіаперевізника, вартість квитків на рейс з Києва - від 89,99 євро до 189,99 євро, з Дюссельдорфа - від 49,99 євро до 99,99 євро.

Економічна правда

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авіа аеропорт Бориспіль

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