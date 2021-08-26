Київський забудовник продає бізнес в Криму через сім років після окупації

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Власник девелоперської компанії А Development Олексій Баранов продає частку в одному з найбільших ТРЦ в окупованому Росією Криму – ТЦ Meganom.

Про це повідомив сам Баранов виданню НВ Бізнес.

Підписання документів про вихід з компанії-власника кримського ТРЦ очікується в найближчі тижні.

Зараз ТРЦ управляє "Кримська девелоперська компанія". За даними російського сервісу "Все про компанії та власників СБІС", ринкова вартість цієї компанії становить 2,3 млрд рублів (31 млн доларів).

У минулому році, за даними Росстату, вона отримала 495 млн рублів прибутку (6,7 млн доларів) і 924,6 млн руб (12,5 млн доларів) виручки.

За цим показником в рейтингу СБІС КДК займає перше місце в категорії "Оренда і лізинг нерухомості, обмін, приватизація" серед компаній окупованого Росією півострова.

ТРЦ Meganom був відкритий в 2013 році в Сімферополі – за рік до окупації Росією Криму. Його загальна площа становить 74 тис. кв. м, і за даними офіційного сайту ТРЦ, в ньому працює багато відомих мереж і брендів.

Як зазначає видання, в Україні такий ТРЦ міг би коштувати 80-100 млн доларів, тоді як в окупованому Криму його вартість може бути нижче в рази.

Баранов – власник компанії А Development, яка реалізувала проєкти Smart Plaza Polytech, Smart Plaza Obolon, будує ЖК White Lines, займається реновацією території заводу "Арсенал" в Києві.

Раніше Баранов керував кримським бізнесом "Київської інвестиційної групи" Андрія Іванова і Василя Хмельницького.