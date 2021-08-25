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Зеленський і Дуда обговорили швидкісний поїзд між Києвом і Варшавою

Середа, 25 серпня 2021, 18:15
 
офіс президента

Президент Володимир Зеленський на зустрічі з президентом Польщі Анджеєм Дудою обговорив запуск швидкісного поїзда між Києвом і Варшавою.

Про це повідомляє Офісу президента.

Зеленський виступив з ініціативою розвитку спільних інфраструктурних проєктів, зокрема, запуску швидкісного поїзда між Києвом і Варшавою, який буде кореспондуватися з співпрацею країн в рамках ініціативи "Три моря".

Нагадуємо:

У 2019 році Міністерство інфраструктури анонсувало запуск швидкісного залізничного сполучення за маршрутом Київ-Львів-Варшава-Берлін.

Зазначалося, що головна проблема такого проєкту – різна ширина колії в Україні та Європі.

Найпоширенішою в світі шириною колії є 1435 мм. В Україні зараз експлуатуються колії завширшки 1520 мм.

Наразі в Україні знаходиться найбільша кількість стикувальних вузлів (близько 15) – на кордоні з Польщею, Словаччиною, Угорщиною та Румунією.

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залізниця Польща Зеленський інфраструктура

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