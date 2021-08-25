Зеленський і Дуда обговорили швидкісний поїзд між Києвом і Варшавою
Президент Володимир Зеленський на зустрічі з президентом Польщі Анджеєм Дудою обговорив запуск швидкісного поїзда між Києвом і Варшавою.
Про це повідомляє Офісу президента.
Зеленський виступив з ініціативою розвитку спільних інфраструктурних проєктів, зокрема, запуску швидкісного поїзда між Києвом і Варшавою, який буде кореспондуватися з співпрацею країн в рамках ініціативи "Три моря".
Нагадуємо:
У 2019 році Міністерство інфраструктури анонсувало запуск швидкісного залізничного сполучення за маршрутом Київ-Львів-Варшава-Берлін.
Зазначалося, що головна проблема такого проєкту – різна ширина колії в Україні та Європі.
Найпоширенішою в світі шириною колії є 1435 мм. В Україні зараз експлуатуються колії завширшки 1520 мм.
Наразі в Україні знаходиться найбільша кількість стикувальних вузлів (близько 15) – на кордоні з Польщею, Словаччиною, Угорщиною та Румунією.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua