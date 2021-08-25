У Ford розглядають обов’язкову вакцинацію для повернення в офіси

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Ford Motor Co. вдруге відтермінували дату повернення своїх працівників в офіси до січня 2022 року внаслідок зростання захворюваності на COVID-19 та розглядають можливість обов’язкової вакцинації.

Про це повідомляє Bloomberg.

Спочатку автовиробник планував повернути співробітників у липні у гібридному форматі роботи. Він дозволяє працювати вдома, проте приходити на зустрічі та командні заходи.

Після весняного сплеску коронавірусу Ford відтермінував плани на жовтень, проте з поширенням коронавірусу штаму "Дельта" у компанії називають дату "не раніше січня 2022 року".

У зв’язку з цим у компанії розглядають можливість встановити вимоги з вакцинації не лише для працівників, що подорожують між країнами. Жодних термінів у Ford не називають, адже будь-які дії, що матимуть вплив на працівників з погодинною оплатою, повинні бути обговорені з профспілкою.

Наразі компанія проводить опитування серед працівників щодо того, чому вони хотіли би вакцинуватися, або навпаки – відмовляються.

Нагадуємо:

Корпорація Apple відклала повернення в офіси співробітників до січня 2022 року на тлі зростання випадків захворювання COVID-19.

Раніше компанія Facebook відклала повернення співробітників до американських офісів на початок наступного року - раніше у Facebook планували повернутися в кампуси восени цього року.

Економічна правда