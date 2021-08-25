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Оператор ГТС України побореться за управління "Північним потоком-2" – Макогон

Середа, 25 серпня 2021, 16:45
 
Сергій Макогон
фото: FB Макогона

"Оператор ГТС України" запропонує свої послуги щодо управління газопроводом "Північний потік-2".

Про це у Facebook повідомив голова компанії Сергій Макогон.

"Дуже довгоочікуване та важливе рішення німецького суду щодо вимог до оператора Північного Потоку -2. Газопровід "Північний потік -2" не звільнений від правил Європейського Союзу, які вимагають, щоб власники трубопроводів відрізнялися від постачальників газу, що надходить у них, для забезпечення чесної конкуренції, ухвалив у середу німецький суд.

Це саме те, на чому наполягає українська сторона у перемовинах щодо ПП2. Боротьба триває!", - написав він, коментуючи рішення німецького суду.

"Запропонуємо наші послуги щодо управління Північним Потоком 2 як реально незалежний від РФ оператор ГТС", - додав Макогон у коментарі до свого посту.

Нагадаємо:

Вищий земельний суд Дюссельдорфа у середу виніс рішення проти Nord Stream 2 AG, оператора газопроводу "Північний потік-2", який оскаржував рішення про підпорядкування трубопроводу газовій директиві ЄС.

21 липня США та Німеччина оголосили, що офіційно домовились про завершення будівництва російського газопроводу "Північний потік-2", опублікувавши спільну декларацію з обіцянками Україні.

Читайте детальніше: За лаштунками газової поразки: як з'явилася та що змінить для України угода про Nord Stream 2

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ГТС Північний потік Газпром

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