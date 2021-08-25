Оператор ГТС України побореться за управління "Північним потоком-2" – Макогон
"Оператор ГТС України" запропонує свої послуги щодо управління газопроводом "Північний потік-2".
Про це у Facebook повідомив голова компанії Сергій Макогон.
"Дуже довгоочікуване та важливе рішення німецького суду щодо вимог до оператора Північного Потоку -2. Газопровід "Північний потік -2" не звільнений від правил Європейського Союзу, які вимагають, щоб власники трубопроводів відрізнялися від постачальників газу, що надходить у них, для забезпечення чесної конкуренції, ухвалив у середу німецький суд.
Це саме те, на чому наполягає українська сторона у перемовинах щодо ПП2. Боротьба триває!", - написав він, коментуючи рішення німецького суду.
"Запропонуємо наші послуги щодо управління Північним Потоком 2 як реально незалежний від РФ оператор ГТС", - додав Макогон у коментарі до свого посту.
Нагадаємо:
Вищий земельний суд Дюссельдорфа у середу виніс рішення проти Nord Stream 2 AG, оператора газопроводу "Північний потік-2", який оскаржував рішення про підпорядкування трубопроводу газовій директиві ЄС.
21 липня США та Німеччина оголосили, що офіційно домовились про завершення будівництва російського газопроводу "Північний потік-2", опублікувавши спільну декларацію з обіцянками Україні.
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