Всі розділи
Укр / Рус

Прибутки світових компаній впадуть на 8% до 680 млрд доларів через штам "Дельта" 

Середа, 25 серпня 2021, 15:16
 
фото нбу

Загальні прибутки компаній світу вперше за 18 місяців можуть скоротитися на 8% у ІІІ кварталі 2021 року через поширення коронавірусу штаму "Дельта", що спричиняє перешкоди для мереж постачання та вищу вартість трудових ресурсів.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на власне дослідження.

Потужні стимули з боку влади країн створили високий споживчий попит у ІІ кварталі року. З іншого боку компанії опинилися в умовах логістичних затримок та зростання вартості виробництва, що мало наслідком підвищення цін.

Відтак у ІІ кварталі року сукупні чисті прибутки світових компаній з капіталізацією у понад 1 млрд доларів сягнули рекордного значення у 734 млрд доларів.

Проте у ІІІ кварталі сукупні чисті прибутки можуть скоротитися на 8% до 678,2 млрд доларів. Зокрема, вплинув і дефіцит мікросхем, який вразив автовиробників та змусив їх тимчасово зачиняти свої заводи через брак деталей.

Аналітики пояснюють, що компаніям дедалі складніше уникати падіння продажів внаслідок проблем, пов’язаних з ланцюгом постачання. Йдеться і про затримки, і про вартістю транспортування. Крім того, втрачається ефект від фіскальних стимулів, до яких вдавалися уряди країн для стримання наслідків від пандемії.

Маржинальність в середньому може впасти до 10,66% у ІІІ кварталі з 11,43% у ІІ кварталі. Причина полягає у тому, що виробники можуть закладати вищі витрати у ціну продукції, проте це не завжди можливо. У таких випадках бізнес буде змушений скорочувати свою маржу.

Читайте також: Світовий дефіцит мікрочипів у розпалі: як зростуть ціни на техніку та авто

Економічна правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

бізнес

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Вбрання для Instagram. Як українки створили компанію на мільйони доларів, продаючи віртуальний одяг 25 серпня 2021, 08:45
Бізнес закликає не допустити "старі кадри" до Бюро економічної безпеки 20 серпня 2021, 12:45
Обов'язковий аудит. Чи варто відкладати? 19 серпня 2021, 14:23
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!