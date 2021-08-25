Прибутки світових компаній впадуть на 8% до 680 млрд доларів через штам "Дельта" 

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Загальні прибутки компаній світу вперше за 18 місяців можуть скоротитися на 8% у ІІІ кварталі 2021 року через поширення коронавірусу штаму "Дельта", що спричиняє перешкоди для мереж постачання та вищу вартість трудових ресурсів.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на власне дослідження.

Потужні стимули з боку влади країн створили високий споживчий попит у ІІ кварталі року. З іншого боку компанії опинилися в умовах логістичних затримок та зростання вартості виробництва, що мало наслідком підвищення цін.

Відтак у ІІ кварталі року сукупні чисті прибутки світових компаній з капіталізацією у понад 1 млрд доларів сягнули рекордного значення у 734 млрд доларів.

Проте у ІІІ кварталі сукупні чисті прибутки можуть скоротитися на 8% до 678,2 млрд доларів. Зокрема, вплинув і дефіцит мікросхем, який вразив автовиробників та змусив їх тимчасово зачиняти свої заводи через брак деталей.

Аналітики пояснюють, що компаніям дедалі складніше уникати падіння продажів внаслідок проблем, пов’язаних з ланцюгом постачання. Йдеться і про затримки, і про вартістю транспортування. Крім того, втрачається ефект від фіскальних стимулів, до яких вдавалися уряди країн для стримання наслідків від пандемії.

Маржинальність в середньому може впасти до 10,66% у ІІІ кварталі з 11,43% у ІІ кварталі. Причина полягає у тому, що виробники можуть закладати вищі витрати у ціну продукції, проте це не завжди можливо. У таких випадках бізнес буде змушений скорочувати свою маржу.

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Економічна правда