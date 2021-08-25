Суд у США відхилив позов Коломойського та продовжив розгляд справи "Приватбанку"

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23 серпня 2021 року Канцлерський Суд відхилив клопотання ексакціонерів "Приватбанку" щодо припинення розгляду справи за позовом банку, також суд обмежив використання активів відповідачів.

Про це повідомила пресслужба Приватбанку.

Суддя Джозеф Р. Слайтс ІІІ відхилив клопотання відповідачів про припинення розгляду справи за позовом ПриватБанку. Ексакціонери Ігор Коломойський та Геннадій Боголюбов заявляли, що справа нібито має розглядатись судами України.

Водночас, суд задовольнив клопотання відповідачів та призупинив провадження в окремій частині, допоки пов'язані судові процеси в Україні не будуть вирішені по суті.

Згідно з рішенням, Канцлерський Суд штату Делавер продовжить розгляд справи за цивільним позовом "ПриватБанку" проти Ігоря Коломойського, Геннадія Боголюбова та інших юридичних та фізосіб. Йдеться, зокрема, про стягнення збитків, спричинених відповідачами банку до його націоналізації у грудні 2016 року.

Також суд задовольнив клопотання ПриватБанку та виніс наказ про збереження активів, яким наклав заборону на будь-які дії поза межами звичайної господарської діяльності з різноманітними активами відповідачів у США.

Цей наказ у суді назвали "гарантією надання позивачу належного забезпечення вимог на суму понад 600 млн доларів, відшкодування яких він вимагає в рамках цього провадження".

"Розгляд справи продовжується, тепер суд перейде до вирішення низки проміжних процесуальних питань, що наблизить справу до судового засідання по суті", – коментують у Приватбанку.

Економічна правда