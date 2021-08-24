Американські біржі б’ють рекорди після повного схвалення вакцини Pfizer

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Американські індекси б’ють історичні рекорди після повного схвалення американським регулятором вакцини Pfizer/BioNTech, адже це повинно збільшити частку щепленого населення.

Про це повідомляє Reuters, Markets Insider.

Зокрема, на закритті 23 серпня Nasdaq Composite Index встановився на рівні 14,942.65 та додав на торгах 227.99 пункту (+1.55%). Водночас протягом дня індекс встановив новий рекорд у 14 963,47 пункту.

markets insider

Індекс Nasdaq 100 на торгах сягнув максимуму у 15 341,47 пункту (+1,86%). Так, техкомпанії Facebook Inc, Microsoft Corp, Nvidia Corp, Amazon.com, Alphabet Inc, AMD та Tesla усі зросли від 0.1% до 0.8% на попередніх торгах.

S&P 500 сягнув найвищого значення у 4 489,88 пункту. На закриття ринку він встановився на рівні 4 479,53 пункту (+0,85%). Серед 11 основних секторів індексу, в енергетиці спостерігалися найвищі котирування за останні два місяці.

Управління з контролю за продуктами та ліками США (FDA) надало повне схвалення вакцині проти COVID-19, розробленій компаніями Pfizer Inc та BioNTech, що може прискорити щеплення у Сполучених Штатах.

Повне схвалення означає, наприклад, що більше компаній зможуть вимагати обов’язкову вакцинацію для повернення до офісу. Аналітики кажуть, що ця новина може наблизити рівень щеплення у США до 75%. Акції Pfizer та BioNTech (що котирують у Штатах) зросли на 2,5% та 9,6% відповідно. Конкурент Moderna Inc зросла на 7,5%.

Економічна правда



