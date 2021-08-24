Airbnb пропонує безкоштовне житло для 20 тисяч біженців з Афганістану

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Платформа для оренди житла Airbnb заявила, що надасть можливість безкоштовного розміщення для 20 тисяч афганських біженців незалежно від географії.

Про це співзасновник сервісу Брайан Чески повідомив у Twitter.

Він заявив, що пропозиція є відповіддю компанії на "одну з найбільших гуманітарних криз нашого часу".

Чески сподівається, що такий крок спонукатиме й інших представників бізнесу до аналогічних вчинків. Житло доступне для 20 тисяч афганських біженців з 24 серпня.

Він заохотив орендодавців на платформі зв’язуватися з компанією у разі, якщо вони теж готові доєднатися до програми та надати прихисток біженцям.

Starting today, Airbnb will begin housing 20,000 Afghan refugees globally for free. — Brian Chesky (@bchesky) August 24, 2021

Нагадуємо:

Наступ талібів по всій країні посилився, коли цього літа війська США і НАТО почали завершувати вивід військ з Афганістану.

15 серпня таліби увійшли до Кабула.

Президент США Джо Байден вважає правильним рішення про виведення американських військ з Афганістану, незважаючи на сцени хаосу і паніки, спричинені переходом влади в країні до "Талібану".

Афганський уряд заявив про "мирний перехід влади". Президент Афганістану залишив країну.

Видання The Washington Post писало, що бойовики "Талібану" ще з початку минулого року почали укладати угоди з представниками афганської влади, пропонуючи їм гроші, що дозволило талібам за блискавично короткий час взяти контроль над країною і дістатись до Кабула.

Економічна правда