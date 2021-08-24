Українці продовжують відмовлятися від готівки – НБУ

У першій половині 2021 року майже 90% від загальної кількості операцій з платіжними картками становили безготівкові операції, це на третину більше, ніж на кінець 2020 року.

Про це повідомляє Національний банк.

За сумою частка безготівкових операцій становила 60,6% від усіх операцій із картками. Торік за підсумками аналогічного періоду цей показник становив 55,1%, а за кількістю – 86,1%.

Загалом у січні – червні 2021 року проти першого півріччя торік кількість безготівкових операцій із використанням карток збільшилася на 36%, а їхня сума – на 42%. Чверть безготівкових операцій – оплата товарів і послуг в Інтернеті на суму 339 млрд грн.

Понад половину (51%) припадало на розрахунки в торговельних мережах, а за сумою найбільше переказували з картки на картку – 43%. Збільшились також середні чеки за цими операціями.

Середній чек однієї операції в торговельній мережі у першому півріччі 2021 року становив 231 грн (рік тому – 223 грн), а операції з переказу з картки на картку – 1 441 грн (рік тому – 1 420 грн).

Крім того активно зростає кількість токенізованих карток – на майже на три чверті. За останні пів року загальна кількість платіжних карток зросла на 4% та становила 76 млн шт. Приблизно кожна десята активна в червні платіжна картка – токенізована. Їхня кількість становить 4,8 млн штук, що в 1,7 раза більше, ніж рік тому.

За рік інфраструктура для здійснення безготівкових розрахунків суттєво розширилася, кажуть в НБУ. Кількість пунктів продажу, які приймають платіжні картки, зросла на 20% – до 356 тисяч, якщо порівнювати з першим півріччям торік.

Також майже на 20% за рік зросла мережа торговельних pos-терміналів в Україні – до 406,4 тис. (у першому півріччі 2020 року – 340,6 тис.). Із них близько 90% торговельних платіжних терміналів забезпечують можливість здійснення безконтактної оплати.

Економічна правда