Спроба номер 2: контейнеровоз Ever Given пройшов через Суецький канал
Мегаконтейнеровоз Ever Given вперше успішно пройшов через Суецький канал після того, як в березні цього року перегородив його, заблокувавши судноплавство по водної артерії.
Про це пише ЦТС.
Згідно з даними сервісу Marinetraffic, судно, що випливає з британського порту Фелікстоу в китайський Циндао, станом на ранок 21 серпня відбулося Суецький канал в напрямку з півночі на південь і на даний момент знаходиться в Червоному морі.
"Судячи по відеоролику, опублікованому Адміністрацією Суецького каналу, судно йде не навантаженим", - відзначили в ЦТС.
Нагадаємо:
400-метровий контейнеровоз Ever Given 23 березня перегородив Суецький канал в 6 милях від південного входу в нього.
Зрушити судно з місця вдалося лише через шість днів, а 30 березня судно поставили на фарватер, і воно покинуло вузьку частину каналу. До того часу судноплавство по одному з найбільш завантажених торгових шляхів світу залишалося заблокованим.
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