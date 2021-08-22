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Спроба номер 2: контейнеровоз Ever Given пройшов через Суецький канал

Неділя, 22 серпня 2021, 16:57

Мегаконтейнеровоз Ever Given вперше успішно пройшов через Суецький канал після того, як в березні цього року перегородив його, заблокувавши судноплавство по водної артерії. 

Про це пише ЦТС. 

Згідно з даними сервісу Marinetraffic, судно, що випливає з британського порту Фелікстоу в китайський Циндао, станом на ранок 21 серпня відбулося Суецький канал в напрямку з півночі на південь і на даний момент знаходиться в Червоному морі. 

"Судячи по відеоролику, опублікованому Адміністрацією Суецького каналу, судно йде не навантаженим", - відзначили в ЦТС. 

Нагадаємо: 

400-метровий контейнеровоз Ever Given 23 березня перегородив Суецький канал в 6 милях від південного входу в нього. 

Зрушити судно з місця вдалося лише через шість днів, а 30 березня судно поставили на фарватер, і воно покинуло вузьку частину каналу. До того часу судноплавство по одному з найбільш завантажених торгових шляхів світу залишалося заблокованим.

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Економічна правда
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