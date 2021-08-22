Спроба номер 2: контейнеровоз Ever Given пройшов через Суецький канал

Мегаконтейнеровоз Ever Given вперше успішно пройшов через Суецький канал після того, як в березні цього року перегородив його, заблокувавши судноплавство по водної артерії.

Про це пише ЦТС.

Згідно з даними сервісу Marinetraffic, судно, що випливає з британського порту Фелікстоу в китайський Циндао, станом на ранок 21 серпня відбулося Суецький канал в напрямку з півночі на південь і на даний момент знаходиться в Червоному морі.

"Судячи по відеоролику, опублікованому Адміністрацією Суецького каналу, судно йде не навантаженим", - відзначили в ЦТС.

Нагадаємо:

400-метровий контейнеровоз Ever Given 23 березня перегородив Суецький канал в 6 милях від південного входу в нього.

Зрушити судно з місця вдалося лише через шість днів, а 30 березня судно поставили на фарватер, і воно покинуло вузьку частину каналу. До того часу судноплавство по одному з найбільш завантажених торгових шляхів світу залишалося заблокованим.