Хмельницька АЕС повернулася в енергосистему

ХАЕС

Хмельницька атомна електростанція підключила перший блок до енергосистеми країни після завершення капітального планового ремонту.

Про це повідомила прес-служба станції.

Енергоблок №2 Хмельницької АЕС працює на потужності 992 МВт. За минулу добу енергоблоком вироблено 23,57 млн кВ*год електроенергії, а з початку місяця – 469,15 млн кВт*год електроенергії.

"Станом ранок суботи в роботі знаходиться 12 з 15 енергоблоків чотирьох діючих АЕС України. На блоці №6 Запорізької АЕС триває 126-а доба капітального планового ремонту, на блоці №5 Запорізької АЕС - 113-а доба середнього планового ремонту, на блоці №1 Южно-Української АЕС - 13-а доба капітального планового ремонту", - відзначили в Інтерфакс-Україна.