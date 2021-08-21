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Хмельницька АЕС повернулася в енергосистему

Субота, 21 серпня 2021, 15:32
 
ХАЕС

Хмельницька атомна електростанція підключила перший блок до енергосистеми країни після завершення капітального планового ремонту.

Про це повідомила прес-служба станції. 

Енергоблок №2 Хмельницької АЕС працює на потужності 992 МВт. За минулу добу енергоблоком вироблено 23,57 млн кВ*год електроенергії, а з початку місяця – 469,15 млн кВт*год електроенергії.

"Станом ранок суботи в роботі знаходиться 12 з 15 енергоблоків чотирьох діючих АЕС України. На блоці №6 Запорізької АЕС триває 126-а доба капітального планового ремонту, на блоці №5 Запорізької АЕС - 113-а доба середнього планового ремонту, на блоці №1 Южно-Української АЕС - 13-а доба капітального планового ремонту", - відзначили в Інтерфакс-Україна. 

"Енергоатом" є оператором всіх чотирьох діючих АЕС України. Експлуатує 15 енергоблоків, оснащених енергетичними реакторами загальною встановленою електричною потужністю 13,835 ГВт.

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АЕС

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