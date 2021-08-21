Карантинні обмеження лише для невакцинованих: експерти запропонували уряду концепцію локдауну

Виконавчий директор Центру економічної стратегії Гліб Вишлінський та співзасновник Українського центру охорони здоров'я презентували рекомендації для нових карантинних обмежень.

Про це йдеться у прес-релізі.

Експерти доопрацювали обмеження, що є у діючій постанові Кабінету Міністрів України, зокрема врахували не тільки епідемічні показники, а й новий вимір — вакцинальний статус громадян, засвідчений внутрішнім сертифікатом вакцинації, а також результати тестів на COVID-19.

Модель, запропонована Центром економічної стратегії та Українським центром охорони здоров’я, передбачає, що звичні карантинні обмеження поширюються не просто на регіони з вищим рівнем поширенням інфекції, але лише на невакциновану частину громадян. Згідно з рекомендаціями COVID-сертифікати дозволять не обмежувати активність для підприємств та окремих громадян.

Як і в урядовій постанові, аналітичний бриф містить пропозиції обмежень за різних рівнів епідемічної небезпеки: жовтого, помаранчевого і червоного.

"Всі чули заяви міністра і це вказано в документах, про вимогу мати 80% вакцинованих в закладах освіти, за яких ті будуть працювати. Але йдеться тільки про "жовтий" рівень, тобто не йдеться про те, що на "червоному" рівні теж так можна буде. На "червоному" рівні згідно з чинним законодавством заклади освіти зачиняються.

Ми пропонуємо, щоб вони не закривалися за умов, що персонал провакцинований на 80% і цього достатньо для дитячих садочків і початкової школи. А для коледжів та університетів — мають бути вакциновані і студенти. Для цього потрібно буде дозволити вакцинацію з 15 років", — зауважив Ковтонюк.

Інші пропозиції стосуються того, що уряду варто навіть у "червоній" зоні диференціювати обмеження.

А за словами Вишлінського, внутрішні COVID-сертифікати дуже простий інструмент для адміністратора торгового центру, магазину чи закладу громадського харчування. "Там є фотографія, підтвердження того, що це свідоцтво вакцинації і в більшості випадків цього буде достатньо", — коментує він.

Автори документу впевнені, що їхні рекомендації не вводять додаткові обмеження.



"Якщо уряд візьме до уваги ці рекомендації, обмежень під час карантину буде менше. Водночас, зараз, поки немає спалаху, немає потреби у посилених обмеженнях, як це є зараз. Я наполегливо раджу усім вакцинуватися, а уряду запровадити систему, у якій вакцинована людина відчуває, що пандемія має на неї менший вплив", — підсумував Павло Ковтонюк.