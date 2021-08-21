Ryanair VS Kiwi: лоукостер ввів санкції проти пошукача авіаквитків

ФОТО: RYANAIR

Найбільший лоукостер в Європі Ryanair 18 серпня ввів санкції проти пасажирів, які купили квитки на пошуковику авіаквитків Kiwi.com.

Про це передає avianews.

Повідомляється, що авіакомпанія більше не пускатиме в літак тих клієнтів, які пред'являть надані Kiwi.com посадочні талони. З 18 серпня Ryanair почав називати їх "фейковий".

Санкції лоукостер пояснив тим, що поточна процедура випуску посадкових талонів, яку використовує пошукач авіаквитків, проходить без дотримання протоколів безпеки Ryanair.

Після покупки квитків Ryanair на Kiwi.com пошуковик не надає інформацію про номер бронювання та електронну адресу, на який оформлений квиток, і проводить процедуру реєстрації на рейс самостійно.

Через це пасажир, який купив квиток не безпосередньо в авіакомпанії, не може пройти реєстрацію і отримати посадковий талон на сайті Ryanair.

"Останнім часом лоукостер почав агресивну кампанію проти посередників. Вона націлена на те, щоб перевести пасажирів, які купують квитки в агентствах, на прямі продажі через сайт Ryanair або мобільний додаток авіакомпанії", - зазначили у виданні.