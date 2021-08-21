Уряд затвердив нову субвенцію на комунальну інфраструктуру

11 серпня 2021 року Уряд прийняв Постанову, яка затверджує порядок та умови надання субвенції місцевим бюджетам на розвиток комунальної інфраструктури.

Про це повідомляє Центр аналізу публічних фінансів та публічного управління у своєму telegram каналі.

Загальний обсяг на 2021 рік – 100 млн грн. Гроші візьмуть зі спецфонду за рахунок залишку (невитрачених коштів), який утворився на 1 січня 2021 року по видатках на забезпечення безпеки дорожнього руху.

Субвенція надаватиметься на розвиток комунальної інфраструктури, у тому числі для придбання комунальної техніки. Використовувати субвенцію можна буде на здійснення авансового платежу за договором фінансового лізингу.

Серед головних умов отримання коштів: цільове використання, обсяг на один бюджет на один рік – не більше 30 млн грн та спроможність КП у подальшому здійснювати лізингові платежі, оскільки субвенція спрямовується лише на авансовий платіж – решта платежів протягом строку дії договору буде здійснюватися за рахунок місцевих бюджетів.

У разі розірвання уповноваженим банком договору фінансового лізингу на підставі несплати комунальним підприємством лізингових платежів, субвенція підлягає поверненню заявником до державного бюджету в повному обсязі протягом трьох місяців з моменту розірвання договору фінансового лізингу.

Аналітики заявили, що обсягу виділених коштів вистачить на не дуже незначну кількість закупівель. За даними тих же матеріалів Уряду, вартість комунальної техніки складає від 1,15 млн грн. за трактор до 8 млн грн. за трамбувальника ТПВ.

"Крім того, державна підтримка лише авансових платежів означає, що субвенцією скористаються ті КП, які матимуть змогу платити наступні, а отже трансферт торкнеться лише спроможніших бюджетів", - йдеться у повідомленні. Тому це може збільшити диспропорції розвитку на базовому рівні бюджетної системи.

Ще одним з недоліків, за словами аналітиків, є вже звичні проблеми бюджетного планування. Оскільки субвенція з’явилась в законі про бюджет у квітні, а порядок - аж в серпні. Тому попереду ще різні бюрократичні процеси такі як збір клопотань від місцевих рад, здійснення трансфертів місцевим радам, тендерні процедури на місцях і т. д.

Це все потребує часу, а до кінця бюджетного періоду залишається лише його третина, резюмували у центрі.