Tesla розробляє людиноподібного робота Tesla Bot: як він виглядає

фото: сайт tesla

Засновник компанії Tesla Ілон Маск показав, як виглядатиме людиноподібний робот Tesla Bot – його прототип планують представити наступного року.

Про це повідомляє Reuters.

За словами Маска, Tesla Bot призначений для небезпечної, повторюваної або нудної роботи, яку люди не люблять виконувати. Наприклад, робот зможе загвинчувати болти до автомобілів гайковим ключем або забрати продукти в магазинах.

Tesla Bot матиме висоту близько 172 см та вагу 56,7 кг. Також на екрані ("обличчі") відображатиметься необхідна інформація.

За словами засновника компанії, також важливо зробити робота не надто коштовним.

скріншот з презентації tesla/відео reuters

Сам Маск вважає, що розробка матиме потужні наслідки для економіки, бо "вирішить проблему дефіциту робочої сили".

фото: сайт tesla

Економічна правда