Нафтогаз планує створити в Україні стратегічний запас нафти 

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НАК "Нафтогаз" розглядає будівництво резервуарного парку для стратегічних запасів нафти на морському нафтовому терміналі "Південний", спершу йтиметься про резервуар ємністю 120 тис тонн.

Про це повідомляє пресслужба "Нафтогазу" з посиланням на слова голови НАКу Юрія Вітренка.

Він зазначив, що термінал є критично важливим елементом нафтотранспортної системи України з величезним потенціалом для розвитку. Вітренко також назвав його надзвичайно важливим майданчиком для створення стратегічного запасу нафти.

"Такий запас необхідний і відповідно до європейських правил, і з огляду на те, що ми фактично знаходимося у стані війни з Росією, а стратегічного запасу нафти та нафтопродуктів досі не маємо", — сказав він.

Вітренко додав, що на першому етапі йдеться про спорудження на майданчику резервуару для стратегічних запасів ємністю близько 120 тис. тонн. Всього перша стадія проекту може включати спорудження до 4 резервуарів.

За словами очільника "Нафтогазу" підтримка ініціативи також є на рівні президента та прем’єр-міністра.

Економічна правда