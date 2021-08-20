Нафтогаз планує створити в Україні стратегічний запас нафти
НАК "Нафтогаз" розглядає будівництво резервуарного парку для стратегічних запасів нафти на морському нафтовому терміналі "Південний", спершу йтиметься про резервуар ємністю 120 тис тонн.
Про це повідомляє пресслужба "Нафтогазу" з посиланням на слова голови НАКу Юрія Вітренка.
Він зазначив, що термінал є критично важливим елементом нафтотранспортної системи України з величезним потенціалом для розвитку. Вітренко також назвав його надзвичайно важливим майданчиком для створення стратегічного запасу нафти.
"Такий запас необхідний і відповідно до європейських правил, і з огляду на те, що ми фактично знаходимося у стані війни з Росією, а стратегічного запасу нафти та нафтопродуктів досі не маємо", — сказав він.
Вітренко додав, що на першому етапі йдеться про спорудження на майданчику резервуару для стратегічних запасів ємністю близько 120 тис. тонн. Всього перша стадія проекту може включати спорудження до 4 резервуарів.
За словами очільника "Нафтогазу" підтримка ініціативи також є на рівні президента та прем’єр-міністра.
Економічна правда
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