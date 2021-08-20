До страховиків агропродукції з держпідтримкою встановлять вимоги

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Нацбанк пропонує для обговорення правила провадження діяльності зі страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою.

Про це повідомляє прес-служба НБУ.

Зокрема, йдеться про встановлення вимог до таких страховиків і їхньої діяльності загалом.

Для цього Нацбанк публікує проєкт Положення щодо провадження діяльності зі страхування сільськогосподарської продукції з держпідтримкою, розробленого на виконання вимог ЗУ "Про особливості страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою".

Допуск страховиків до діяльності зі страхування сільськогосподарської продукції з держпідтримкою пропонують здійснювати в разі:

наявності в страховика або його материнської страхової компанії досвіду страхування та перестрахування сільськогосподарських ризиків, а також наявності договорів перестрахування таких ризиків, що відповідають вимогам регулятора;

відсутності заходів впливу, застосованих Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, та/або Національним банком у частині недотримання нормативів достатності капіталу та платоспроможності, ліквідності, прибутковості, якості активів та ризиковості операцій страховика;

дотримання страховиком на останню звітну дату обов’язкових критеріїв і нормативів достатності капіталу та платоспроможності, ліквідності, прибутковості, якості активів та ризиковості операцій страховика;

наявності у страховика структури власності, що відповідає вимогам нормативно-правових актів Національного банку;

наявності кваліфікованого персоналу з досвідом роботи у сфері виробництва сільськогосподарської продукції або страхування такої продукції.

До страховиків також пропонується встановити вимоги щодо забезпечення їх платоспроможності, порядку перестрахування ризиків, особливостей формування страхових резервів за такими договорами, обліку договорів страхування.

"Проєкт Положення визначає процедуру підтвердження Нацбанком відповідності або невідповідності страховика всім зазначеним вимогам для внесення інформації до переліку страховиків, які мають право на страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою.

Такий перелік ведеться Міністерством аграрної політики та продовольства України", - йдеться у повідомленні регулятора.

Зауваження та пропозиції до проєкту Положення приймаються до 20 вересня 2021 року.

Нагадаємо:

Президент Володимир Зеленський підписав закон № 1601-ІХ "Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення правового регулювання страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою", який Верховна Рада ухвалила 1 липня.

Економічна правда